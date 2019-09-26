عمرو دياب يتصدر "يوتيوب" بـ"تحيرك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
تصدرت أغنية "تحيرك"، للفنان عمرو دياب، قوائم الأكثر رواجًا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد ساعات قليلة من طرحها.
وتُعد أغنية "تحيرك"، هي رابع أغاني ألبوم "أنا غير" المقرر طرحه قريبًا، بعد طرح أغاني " بحبه، أنا غير، يوم تلات".
و"تحيرك" من كلمات "محمد القياتي" ، وألحان "محمد حمزة" ، وتوزيع موسيقي "طارق مدكور".
يذكر أن الهضبة عمرو دياب من المقرر أن يحيي حفلاً غنائيًا اليوم الخميس، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.
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