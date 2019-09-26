محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي
يعيش الفنان أحمد سعد، حالة من النشاط الفني، إذ طرح أحدث أغانيه "يا مدلع"، على طريقة الفيديو كليب، والتي اقتربت من تخطي حاجز الـ3 ملايين مشاهدة عبر الموقع.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه البعض الألبوم كاملًا قال "سعد"، إنه قرر بالاتفاق مع المنتجين محسن جابر ونجله محمد، وهشام الجزار، أن يتم طرح أغاني الألبوم على فترات.
وعن سبب ذلك كشف "سعد" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قرارهما جاء بسبب تأخره عن الموسم الصيفي، مما قد يضر بالألبوم، موضحًا: "نزلنا مدلع ولسه هنزل أغاني تاني".
وعن نوعية الأغاني التي يشملها الألبوم، أكد أنه جديد متنوع يليق بالذوق المصري وبصوته.
ويتواجد أحمد سعد حاليًا في الإمارات، لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية بدبي وأبوظبي في الفترة من 26 حتى 28 سبتمبر الجاري .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد يكشف لـ"الخليج 365" سبب تأخير ألبومه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.