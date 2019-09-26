كارول سماحة بصحبة إلهام شاهين وماجدة الرومي في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، صورتين تجمعها بالفنانة إلهام شاهين، ومواطنتها الفنانة ماجدة الرومي، والكاتبة كلوديا مارشليان. وكانت إلهام شاهين، سافرت للعاصمة اللبنانية بيروت، لحضور العرض الخاص لفيلم "بالصدفة"، بطولة صديقتها الفنانة كارول سماحة. "بالصدفة" بطولة بديع أبو شقرا، باميلاك الكيك، منير معاصري، ومن تأليف كلوديا مارشليان، وسامي حمدان، وإخراج باسم كريستو.

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