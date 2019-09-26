والدتها تقاضت 500 دولار مقابل اغتصابها ولم تعتنق "الكابالا".. مفاجآت في مذكرات ديمي مور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداولت عدد من المواقع العالمية، تصريحات من بينها "اندبندنت" ومفاجآت فجرتها النجمة العالمية ديمي مور، في مذاكرتها التي صدرت منذ يومين.

"مور" البالغة من العمر 57 عاما، تزوجت 3 مرات، الأولى من مغني الروك فريدي مور، الذي أخذت منه اسمها الفني، وبعد 5 سنوات انفصلا.

بعدها تزوجت من النجم العالمي بروس ويليس، وأنجبت منه بناتها الثلاث، واستمر زواجهما لأكثر من 13 عاما، لتتزوج بعده من النجم العالمي أشتون كوشتر، الذي كان يصغرها بـ 15 عاما، لينفصلا بعد 8 سنوات، وتحديدا في 2013.

ديمي مور قالت في مذكراتها إنها عاشت حياة غير مستقرة في طفولتها، ففي البداية كانت تعتقد أن زوج أمها هو والدها، واكتشفت الأمر وهي في الثالثة عشر من عمرها، وكانا دائمي التنقل من مكان لآخر، حتى أقدم زوج والدتها على الانتحار.

وأشارت أن والدتها كانت تأخذها معها الحانات، وفي إحدى المرات دخلت المنزل لتجد رجل مسن، وكانت لم وقتها في الخامسة عشر، وبعدها أقدم على اغتصابها.

Advertisements

بعدما قام هذا الرجل باغتصابها، أخبرها: "ما شعورك وقد أخذت مني والدتك 500 دولار مقابلكِ"، إلا إنها قالت في قرارة نفسها أن والدتها لم تقم بذلك، لا أظن أنها كانت صفقة مباشرة، لكنها سمحت له بالوصول إلي ووضعتني في مسار مؤذ".

وتطرقت "مور" في مذكراتها للعديد من المرات التي حاولت فيها والدتها الانتحار، وأنها أصيبت عام 1998، بورم في المخ أنهى حياتها.

وكشفت النجمة العالمية في مذكراتها عن عدد الرجال التي ارتبطت بهم، ومن بينهم النجم العالمي ليوناردو دي كابريو.

وقالت إن زواجها من النجم بروس ويليس جاء بعد قصة حب طويلة، وعملت بعد انفصالهما أنه يعيش حالة من الحزن، ورفض الارتباط بأخرى.

بينما أكدت أنها لم تخن أيا من أزواجها، بينما خانها أشتون كوتشر أكثر من مرة، مؤكدة أن فارق السن لم يكن السبب في الخيانة، ولكنه اعترف لها قبل الزواج أنه "زير نساء"، وهذه الأسباب كانت كفيلة بإنهاء زاوجهما.

ونفت في مذكراتها اعتناق مذهب "الكابالا" اليهودي، وهو نفس المذهب التي تعتنقه مادونا، وأكدت أن مادونا قدوتها الفنية وليست العقائدية.