ميساء مغربي لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي" مهرجان عالمي .. و"آدم" فيلم نسائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة ميساء مغربي، إن مهرجان الجونة السينمائي نجح في تحقيق سمعة عالمية كبيرة، رغم عمره الفني القصير.

وقالت ميساء في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي حصل على لقب مهرجان عالمي من دورته الثانية، وأفخر انه مهرجان موجود في دولة عربية، لأنه من أقوى المهرجانات، وروحه مختلفة، ويُقام في بلد جميلة"، مثنية على الاختيارات الفنية والأفلام المعروضة، والفعاليات والأنشطة التي تُقام على هامش المهرجان، إلى جانب وجود صحبة من أهم فناني الوطن العربي.

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وعن فيلم "آدم" المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان، والذي حرصت على مشاهدته "حبيت أدعم المخرجة مريم توزاني، في تجربتها الإخراجية الأولى بحضور عرض الفيلم، وأتمنى لها التوفيق، وكذلك نبيل عيوش منتج الفيلم لأنه واحد من أهم منتجي المغرب، ويمثلنا في العديد من المحافل العالمية".

وتابعت ميساء "الفيلم نسائي بحت، وأحد أهم الأسباب التي دفعتني لمشاهدته ضمن فعاليات المهرجان، الرغبة في مساندة عمل يناقش قضايا النساء".

واختتمت ميساء مغربي بالإشارة إلى تحضيرها لفيلم سينمائي جديد، مفضلة عدم الكشف عن تفاصيله في الوقت الحالي.