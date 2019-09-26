سارة التونسي تهنئ هند صبري على عرض "نورا تحلم" في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة سارة التونسي، إن مهرجان الجونة السينمائي نجح في اختيار باقة من أجمل الأفلام، من مختلف أنحاء العالم، لتشارك في دورته الثالثة.

وأضافت سارة في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "مبسوطة جدًا من فعاليات المهرجان، بنبقى عايزين نحضر كل حاجة ومش قادرين لأن الفعاليات كتير"، ووصفته بالمهرجان الناجح.

وحرصت سارة على تهنئة الفنانة هند صبري، على فيلمها "نورا تحلم"، مضيفة "ببارك لهند صبري وبحبها جدًا، لكن أنا مش متحيزة ليها عشان احنا أبناء دولة واحدة، لأن السينما في النهاية لغة عالمية".

سارة شاركت مؤخرا في مسلسل "حكايتي"، وتستعد للمشاركة في بطولة مسلسل جديد من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.