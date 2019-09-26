محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نُقلت شقيقة الفنانة فيفي عبده إلى أحد مستشفيات القاهرة بعد تعرضها لأزمة صحية، واحتجزها الأطباء في غرفة العناية المركزة.
وكشف مصدر مقرب من الفنانة فيفي عبده: "أن شقيقتها دخلت العناية المركزة، لتعرضها لغيبوبة، ما أصاب الفنانة الكبيرة بحالة من القلق، وترافقها حاليًا في المستشفى، لحين الاطمئنان على حالتها".
يذكر أن فيفي شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مملكة الغجر" من بطولة حورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، وغيرهم، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد.
كانت هذه تفاصيل خبر نقل شقيقة فيفي عبده للعناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.