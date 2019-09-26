نقل شقيقة فيفي عبده للعناية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نُقلت شقيقة الفنانة فيفي عبده إلى أحد مستشفيات القاهرة بعد تعرضها لأزمة صحية، واحتجزها الأطباء في غرفة العناية المركزة.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة فيفي عبده: "أن شقيقتها دخلت العناية المركزة، لتعرضها لغيبوبة، ما أصاب الفنانة الكبيرة بحالة من القلق، وترافقها حاليًا في المستشفى، لحين الاطمئنان على حالتها".

يذكر أن فيفي شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مملكة الغجر" من بطولة حورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، وغيرهم، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد.