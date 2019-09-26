أنغام تروج لحفلها غدًا: "عايزين تسمعوا إيه؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي: روجت المطربة أنغام لحفلها الغنائي المقرر إقامته غدًا الجمعة، في مول "كايرو فيستيفال"، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت أنغام صورة جديدة لها من أحد الحفلات وعلقت قائلة: "عايزين تسمعوا إيه بكرة في حفلة المسرح المفتوح في فيستيفال سيتي؟". وأحيت المطربة أنغام حفلاً غنائيًا بالمملكة العربية السعودية، يوم الأحد الماضي، احتفالًا باليوم الوطني للمملكة.

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