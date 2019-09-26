تراند اليوم : بطل فيلم "الملك فيصل" يكشف عن رد فعل الأسرة الحاكمة بالسعودية...

تبدأ دور العرض في السعودية اليوم، عرض فيلم "ولد ملكًا"، والذي يتناول حياة الملك فيصل منذ ولادته 1906 حتى زيارته إلى لندن عام 1919.

والفيلم إنتاج مشترك سعودي إسباني بريطاني، تحت إشراف المنتج الإسباني، أندريس جوميز، الحائز على جائزة الأوسكار، وصاحب فكرة ومبادرة تصوير فيلم "ولد ملكًا".

ومن المقرر أن تتم دبلجة الفيلم إلى 4 لغات عالمية أولها الإسبانية ، كما بدأت الشركة المنتجة التواصل مع شركات الطيران العالمية لعرضه على شاشات الركاب في الطائرات، ومنها الخطوط الجوية السعودية.

وقال راكان عبد الواحد، الذي جسد شخصية الملك عبد العزيز آل سعود في الفيلم، إن رد فعل العائلة الملكية السعودية على دوره في الفيلم كان جيدًا.

وأشار في حواره مع مجلة "هي" إلى أن أهم ما كان يشغله أثناء تجسيده لشخصية الملك عبد العزيز هو معرفة رأي العائلة المالكة والمشاهدين.

وتابع: "لقد قمت بدور أب لأكثر من 7 آلاف شخص وذو مكانة كبيرة وعندما عرض الفيلم للعائلة المالكة، نال إعجابهم جدًا".

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وأضاف راكان: "كانت ردود أفعالهم كلها جيدة، وإذا نال الفيلم إعجاب الأحفاد والأبناء فإن شاء الله ينال إعجاب الجمهور عند عرضه".

وقال ركان إن دور الملك عبد العزيز يتمناه أي ممثل في نهاية مشواره الفني وليس في بداياته، "فمن الممكن أن يقدمه ويعتزل بعده، فالشعور الذي كنت أشعر به، ليس خوفا أو توترا، أكثر منه مسؤولية".

وأضاف: "شخصية الملك عبد العزيز من الممكن أن يقدم فيها المرء كل طاقته ولا تكفي، لكنني بذلت كل جهدي وقرأت كل الكتب الممكنة وشاهدت جميع الأفلام الوثائقية المتاحة، وفي النهاية وجدت أنني لابد أن أجد كل السمات أو الأشياء المرتبطة بين شخصيتي وشخصية الملك الراحل".