العاصوف يكتسح والـ mbc رقم 1

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - قد تختلف النتائج وتتغير أسماء النجوم الذين يفوزون عبر أعمالهم بلقب الأفضل في الأداء والنص والإخراج والغناء وما شابه من فئات فنية متعددة في استفتاء «الخليج 365» الدرامي السنوي الذي أصبح حدثاً فنياً مشوقاً، ينتظره النجوم والجمهور وشركات الإنتاج بتوق وشغف عاماً بعد عام، ورمضان بعد رمضان من دون ملل. والسبب: أنه نبض النقاد والمشاهدين العرب في العالم العربي، الراصد لمقياس نجاح الأعمال ونجومها بصدق وموضوعية وحيادية مطلقة. وكعادته تميز استفتاء «الخليج 365» الرمضاني السنوي بمشاركة عربية واسعة من قبل عدد كبير من النقاد والكتّاب والإعلاميين بلغ 50 شخصاً والمشاهدين العرب الذين صوّتوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمنصات «الخليج 365» الإلكترونية كافة، وكان هناك شبه تقارب كامل بين اختيارات النقاد والجمهور.







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النقاد المشاركون في نتائج استفتاء «الخليج 365» لمسلسلات وبرامج رمضان 2019



| نايف البدر ناقد فني وإعلامي وأكاديمي.

| سهيل طاشكندي إعلامي وناقد فني.

| محمد سلامة كاتب وناقد فني.

| طاهر بخش إعلامي وناقد فني.

| صالح آل ورثان ناقد ومستشار إعلامي.

| هيلة المشوح كاتبة وباحثة اجتماعية وناقدة.

| حافظ الشمري ناقد وصحافي بجريدة القبس.

| نايف الشمري ناقد ومدير مهرجان المميزون في رمضان.

| خالد محمود ناقد ومدير المركز الإعلامي بمهرجان القاهرة السينمائي.

| انتصار الدرديري ناقدة ورئيس تحرير أخبار النجوم السابق.

| محمد قناوي ناقد ورئيس قسم الفن بجريدة أخبار اليوم.

| مجدي الطيب ناقد ومدير المركز الإعلامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

| رامي عبد الرازق ناقد.

| طارق الشناوي ناقد.

| نادر عدلي ناقد.

| د. جمال فياض إعلامي وناقد.

| محمد حجازي إعلامي وناقد في إذاعة لبنان.

|عبد الرحمن سلام صحافي وناقد في جريدة اللواء.

| أندريه داغر إعلامي في إذاعة صوت لبنان.

| روبير فرنجية إعلامي في إذاعة صوت الغد.

| عامر فؤاد عامر صحافي في مجلة أيام كندية.

| طارق العبد صحافي.

| حسام لبش صحافي ورئيس تحرير موقع الإمارات نيوز.

| أنس فرج صحافي ومدير تحرير et syria.

| آمنة ملحم صحافية في جريدة البناء وموقع شاشات.

| إسلام سمحان كاتب صحفي.

| رنا حداد مدير دائرة الفن والمنوعات في صحيفة الدستور اليومية الأردنية.

| جود جويحان معدة ومقدمة برامج في قناة رؤيا.

| رسمي الجراح ناقد فني ورئيس تحرير «شووفيّ نيوز» الإخباري.

| رسمي محاسنة ناقد سينمائي وفني.

| نسرين أبو صالحة معدة ومقدمة برامج في قناة رؤيا.

| داما الكردي معدة ومقدمة برامج في قناة الغد.

| أسامة الماجد كاتب ومخرج وصحفي بحريني .

| خالد العون إعلامي ومقدم برامج في تلفزيون البحرين.

| سميرة المبروك عضو مجلس إدارة مسرح جلجامش.

| طارق البحار ناقد فني وسينمائي.

| مريم المراغي إعلامية .

| نوران أشرف إعلامية ـ بلوغر.

| هبة محسن صحافية في صحيفة البلاد.

| يارا المالكي صحافية تخصص إذاعة وتلفزيون مراسلة صحيفة أنباء اليوم السعودية ـ البحرين.

| نزيهة غضباني صحافية ثقافية بجريدة الصباح التونسية.

| بلقيس خليفة روائية وسيناريست.

| وفاء همامي ناقدة وصحافية بجريدة الأنوار التونسية.

| ريم قيدوز صحافية بجريدة الصحافة التونسية.

| صابر بن عامر صحافي وناقد بجريدة العرب الدولية.

| عمر بنخمار إعلامي ورئيس جمعية النقاد.

| مصطفى الطالب ناقد.

| محمد الخيتر ناقد سينمائي.

| وداد طه صحافية فنية.

| الطاهر الطويل ناقد.

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يمكنكم الاطلّاع على نتائج استفتاء الخليج 365 مسلسلات وبرامج رمضان 2018

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