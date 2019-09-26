تعرف على هدية وفاء عامر لشقيقتها أيتن

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها بصورتها وقد ارتدت فستان جديد أهدته لها شقيقتها الفنانة وفاء عامر، وعبرت عن سعادتها بتلك الهدية، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت أيتن علي الصورة، قائلة: "لما اختى الكبيرة تجيبلى فستان حلو أوى تسلم أيديها عليه مينفعش متصورش بيه حتى لو مش حاطة ماكياج.. تسلم أيدك يا فوففا يا ست الستات".

يذكر أن أخر أعمال آيتن عامر، فيلم "بيكيا" الذي عُرض ضمن موسم عيد الأضحى الماضي، وشاركها البطولة كل من: محمد رجب، محمد لطفي، وأحمد حلاوة، وشيماء سيف، وحسن عبد الفتاح، وبدرية طلبة، وميرنا جميل، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد حمدي.



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