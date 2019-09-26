شاهد.. رسالة سعد الصغير لنجله في عيد ميلاده

وجه الفنان سعد الصغير، رسالة خاصة إلى نجله محمود، في عيد ميلاده، عبر له فيها عن حبه ووصفه بالأخ والصديق والحبيب، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشر الصغير عبر حسابه صورة
يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير أغنية "أعمل كده كده"، والتي طرحها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب، من كلمات مصطفى حسن، ألحان محمد عبدالمنعم، توزيع ميدو مزيكا وشيبسى، ومن إخراج كامبا.
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