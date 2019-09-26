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شاهد.. رسالة سعد الصغير لنجله في عيد ميلاده

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وجه الفنان سعد الصغير، رسالة خاصة إلى نجله محمود، في عيد ميلاده، عبر له فيها عن حبه ووصفه بالأخ والصديق والحبيب، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشر الصغير عبر حسابه صورة

جمعته بنجله، وعلق عليها قائلًا: "حبيبي ابني وصاحبي وأخويا كل سنه وانت طيب ياحبيبي وربنا يكرمك يارب واشوفك ناجح في حياتك دايمًا وتبقي سنه خير وسعيدة عليك اللهم امين وتحقق كل اللي أنت عايزو ياحوده يارب و كل سنه وانت طيب ياصاحبي".
يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير أغنية "أعمل كده كده"، والتي طرحها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب، من كلمات مصطفى حسن، ألحان محمد عبدالمنعم، توزيع ميدو مزيكا وشيبسى، ومن إخراج كامبا.
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