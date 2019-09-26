في 24 ساعة.. محمد رمضان يقترب من المليون الثاني بـ "هما عايزينها فوضى"

حققت أغنية "هما عايزينها فوضى"، للفنان محمد رمضان، مليونًا و 195.241 ألف مشاهدة، وذلك قبل مرور 24 ساعة على طرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي

"يوتيوب".يشار إلى أن أغنية "هما عايزينها فوضي"، تناقش الأوضاع الحالية فى مصر، كما يعلن رمضان من خلالها دعمه للدولة المصرية ووقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة ضد محاولات استهدافها.يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، أغنية "انساي"، مع الفنان المغربي سعد لمجرد، والتي طرحها علي طريقة الفيديو كليب منتصف يوليو الماضي، عبر موقع يوتيوب، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.