الليلة.. حكايات شادي مؤنس تنير دار الأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية، الليلة، الفنان شادي مؤنس وفرقته الموسيقية "حكايات"، لإحياء حفل غنائي، علي خشبة المسرح الصغير، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم شادي خلال الحفل باقة من أجمل الأغاني التي يحبها
يُذكر أن فرقة حكايات تأسست عام 2009 وأسسهاشادي مؤنس، أحد مؤسسي فرقة "إسكندريللا"، قامت بعمل عدة حفلات عامة في ساقية الصاوي والمركز الثقافي البريطاني والمتحف المصري، بالإضافة إلى المراكز الثقافية المختلفة والحفلات الخاصة، تقدم الفرقة أغانيها الخاصة ذات الطابع الشرقى الممزوج بالإيقاعات اللاتينية بالإضافة إلى بعض أغاني الكبار أمثال سيد درويش والشيخ إمام.
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