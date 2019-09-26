فيديو.. وليد سعد يروج لأحدث أغاني عمرو دياب "متغير"

شارك الفنان وليد سعد جمهوره، بمقطع من أحدث أغاني عمرو دياب "متغير"، والتي تُعد خامس أغنية يطرحها الهضبة من ألبومه الجديد "أنا غير"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".
يشار إلي أن الأغنية من كلمات أيمن بهجت
جدير بالذكر أن أغنية "متغير"، جمعت من جديد بين الملحن وليد سعد وايمن بهجت قمر وعمرو دياب، وذلك بعد مرور ثماني عشر عام، حيث تعاونا من قبل من خلال أغنية "لسه بتحبه يا قلبي".
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