ورد الخال الى الدراما السعودية

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في تجربة جديدة من نوعها، تخوض الفنانة ورد الخال غمار المثيل في الدراما السعودية من خلال مسلسل سوف يعرض على إحدى الشاشات السعودية في الموسم الرمضاني 2020
ورد الخال عبرت عن سعادتها بهذه التجربة وأشارت أنها تلعب فيها دورا جديداً في هذا العمل الذي سيكون فيه خطاً دراميا لبنان في القصة مشيرة إلى أن المسلسل من كتابة محمد المزيني وإخراج ماجد الربيعان وإنتاج ستديو 11 للإعلام المرئي والمسموع.
.إلى ذلك أشارت ورد الخال، إلى أنها سوف تباشر خلال الأيام المقبلة تصوير مسلسل من إنتاج "مروى غروب" تتقاسم بطولته مع النجم السوري خالد القيش، كما أنها سوف تخوض مجدداً وقريباً تجربة الدراما في عمل ثالث، مع إمكانية المشاركة في عمل رابع من النوع اللبناني المشترك، على أن يعرض في الموسم الرمضاني 2020.
يشار إلى أن آخر أعمال ورد الخال كان مسلسلاً بعنوان "أسود تقاسمت بطولته مع باسم مغنية وداليدا خليل وهو من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج سمير حبشي، وتم عرضه في الموسم الرمضاني 2019.
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