عابد فهد يشارك هبة طوجي في رمضان ٢٠٢٠

نشر الفنان عابد فهد، قبل يمين، مقطعا من شارة مسلسل "طريق" التي غنتها الفنانة هبة طوجي قبل سنتين.
وغلق عابد فهد على الفيديو" مشينا سوا وما وصلنا على نفس الطريق.... الفنانة الاكثر من رائعة هبة طوجي". تعليق عابد فهد إستدعى رداً من هبة طوجي التي شكرته مثمنة إبداعه وموهبته الفذة.
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الفيديو والتعليق أثارا التكهنات والتساؤلات حول إمكانية أن مشاركة الفنانة هبة طوجي الفنان عابد فهد بطولة مسلسله الجديد، خصوصاً وأن قصة المسلسل تدور حول فنانة.
وقد.علمت " الجميلة" ان هبة ستكون شريكة عابد في المسلسل في اول دور بطولة لها.
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