سارة نخلة: "كنت أغسل رجلين زوجي وأنا مبسوطة"

سارة نخلة تستعيد ذكرياتها مع أحمد عبدالله بسبب شيرين عبدالوهاب

استعادت الفنانة سارة نخلة ذكرياتها مع طليقها أحمد عبدالله محمود الذي تنتظر حبسه خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال صورة نشرتها من أحد المقاطع المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة شيرين عبدالوهاب في حفل السفارة السعودية باليوم الوطني لها؛ حيث ظهرت شيرين عبدالوهاب في الحفل المقام، وهي تقبل يد زوجها المطرب حسام حبيب.

وعلقت نخلة على الصورة التي نشرتها، وقالت: «القريبون مني يعلموا أن حديثي صحيح وكل من دخل بيتي وكل من أكل من طعامي في يوم من الأيام سيشهد أنني صادقة فيما أقول... ولا يعني هذا انني أنصح الفتيات بأن تستقوي في علاقتها بزوحها، ولكني أحذرهن عن تجربة».

اقرئي ايضا : حلا شيحة: نعم أجريت عملية تجميل «فيديو»

سارة نخلة الاهتمام والحنية والاحترام أساس الزواج

وأضافت: «تعقيباً على الصورة الخاصة بشيرين عبدالوهاب وزوجها وعشان أنا عندي كمية تصالح مع النفس أكتر مما تتوقعوا ومش بندم على أي حاجة عملتها أبداً عشان أنا اتربيت على كدا واتربيت أن راجل البيت يعني الحنية والاحتواء، أنا شايفة أن شيرين ست الستات وبنت ناس ومحترمة جداً، الراجل الحنين ابن الأصول رجليه تتباس مش بس إيده وقدام الناس كلها، العلاقة بين الزوجين لو حصل فيها خيانة أو عدم احترام فالأحسن أنها تنتهي بسرعه، الود والاحترام والحنية والاهتمام برأيي أهم من الحب بألف مرة أنا عن نفسي كنت رقة في نفسي اوي وزي ما بوقف قدام الكاميرا وبمثل مع ناس محترفين ومخرجين عباقرة أنا بقعد عند طشط الماية والملح وبغسل رجلين جوزي بعد ما ييجي من شغله وأبقى مبسوطة أوي بجو اه ونص اللي عملاه وأعمله مساج وأبقى طبخاله لقمة حلوة وقبل ما ينام لازم أقوله أنت راضي عني ويقولي آه الله يرضا عليكي ولو مش راضي أفضل أزغزغه لغاية ما يرضى».

Advertisements

وأنهت تعليقها مشيدة بما قامت به شيرين عبدالوهاب، وأكدت أن كل زوجه يجب أن تفعل هذا إذا كان زوجها يعاملها بما يرضي الله، أما إذا كان عكس ذلك فيجب عليها أن تتجه لمحكمة الأسرة.



شاهدي الفيديو :