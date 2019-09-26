بالفيديو: حلا شيحا تعترف بخضوعها لجراحة تجميل

اعترفت الفنانة حلا شيحا بخضوعها لجراحة تجميل في الأنف. ودافعت عن جلسة التصوير المثيرة التي خضعت لها مؤخرا وأثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت في مداخلة من كواليس الدورة الثالثة لمهرجان الجونة لبرنامج MBCTrending إنها لم تخرج عن المألوف، وما لفت الأنظار هو ظهور جزء بسيط من خصرها والبطن، وأضافت: لكن الصورة كانت حلوة في العموم ولا تجرح العين.

وأشارت حلا إلى أن تعليقات الجمهور القاسية سببها عدم تصديق البعض حتى الآن أنها عادت إلى عملها كفنانة، وأكدت أن اطلالاتها حتى الآن طبيعية وبسيطة وغير مثيرة، وكل واحد حر يتقبل ما يريد ويرفض ما لا يريد.

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وتحدثت حلا باللهجة اللبنانية مؤكدة أن والدتها لبنانية الجنسية، ووافقت على المشاركة في أي عمل درامي عربي مشترك، وقالت إنها قد تتمكن من التمثيل باللهجة اللبنانية ولكنها لن تتمكن من منافسة نجمات لبنان في "الدلع"، مؤكدة أنها معجبة بمسلسل "خمسة ونص".



حلا خضعت لجلسة تصوير بعدسة المصورة بيلو حسين تكشف عن يومها بالكامل وارتدت بيجاما تكشف عن صدرها وساقيها والتقطت الصور وهي راقدة على السرير داخل غرفة النوم، ثم خضعت لجلسة تصوير تظهر أناقتها في الظهيرة وثالثة لملابس السهرة.

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