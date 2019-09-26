ماذا قالت صحيفة «ديلي ميل» عن اعتزال محمد صلاح دوليا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية على أزمة النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مع اتحاد الكرة المصرى، والتي نشبت عقب عدم وصول أصوات مدرب وقائد منتخب “الفراعنة” إلى “الفيفا” على هامش حفل اختيار أفضل لاعب في العالم.

تفاصيل الأزمة بدأت عندما ترشح محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم “The Best”، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سنويًا، ويتم اختيار الأفضل من خلال تصويت يشارك فيه صحفي من كل دولة في العالم بجانب مدرب وكابتن كل منتخب، بالإضافة إلى تصويت الجماهير.

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جماهير الكرة في مصر فوجئت بأن مصر لم تشارك في التصويت الخاص بالمدرب وكابتن المنتخب، كما أن الصحفي المصري منح صوته لساديو ماني، وهو ما أثار استياء الفرعون.

صحيفة “ديلى ميل” قالت تعليقا على الأزمة: إن الجماهير المصرية تخشى اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي عقب خلافاته المتكررة مع اتحاد الكرة، موضحة أنه من الصعب أن يقوم نجم ليفربول بتلك الخطوة.

الصحيفة أكدت أن اللاعب ألمح إلى استمراره مع منتخب بلاده عن طريق التغريدة التي أعلن فيها عن حبه لوطنه وقال فيها: “مهما حاولوا تغيير حبي ليكي ولأهلك مش هايعرفوا”.

”ديلي ميل” أضافت أن اتحاد الكرة يحقق حاليًا فى سبب عدم تسجيل التصويت الذي أدلى به كل من كابتن المنتخب والمدير الفني للوقوف على ملابسات الواقعة والمتسبب في الأزمة.