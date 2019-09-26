صور.. إطلالات الفنانات في مهرجان الجونة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك عدد كبير من النجمات في فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة والتي تحمل شعار السينما الإنسانية.

وأعلن الفنانة المصرية للمرة الأولى على السجادة الحمراء بالمهرجان منذ بدايته بفستان موف طويل.

كما تألقت الفنانة هنا شيحة، بفستان محتشم أبيض منحها إطلالة مختلفة تمامًا عن إطلالتها السابقة.أ

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أمينة خليل، تألقت بفستان روز قصير، أما الثنائي علا رشدي وأحمد داود فتألقا معًا في صورة جديدة برفقة أمبنة خليل وإنجي المقدم و وصبا مبارك.

وكعادتها استطاعت الفنانة ليلى علوي أن تخطف الأنظار بفستان أحمر محتشم، وحازت إطلالتها على العديد من تعليقات الجمهور الذي تغزل في جمالها مؤكدين أن الجونة بها ملابس محترمة.

يذكر أن حغدفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، من لمقرر إقامته غدا الجمعة ومن المتوقع حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

حفل الختام سيشهد تقديم أغنية جديدة كعادة المهرجان كل عام وهي أغنية جماعية تحمل اسم “سقفة”، كما سيتم توزيع جوائز المهرجان على الافلام الفائزة وتكريم الفنان محمد هنيدي.