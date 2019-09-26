نجل خالد صالح يحيي ذكرى وفاة والده.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيا الفنان المصري الشاب أحمد خالد صالح ذكرى وفاة والده الخامسة من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».
أحمد خالد صالح نشر صورة له مع والده عبر حسابه الخاص، وكتب معلقا: «ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعك بالصالحين ويجمعنا بيك على خير يا والدي، خالد صالح الذكرى الخامسة».
جمهور الفنان الشاب دعا لوالده بالرحمة والمغفرة من خلال عدد من التعليقات، عبر حسابه الخاص.
خالد صالح رحل في عام 2014، بعد صراع مع المرض، حيث أجرى عملية قلب مفتوح، ولكن حالت ساءت ورحل بعد الجراحة بأيام قليلة.
يشار إلى أن أحمد خالد صالح، كان قد شارك مؤخرًا في موسم رمضان 2019، من خلال مسلسل “زودياك” الذي حقق نجاحًا كبيرًا، والذي تدور أحداث المسلسل حول سلسلة مثيرة من الجرائم الغامضة، مبنية على سلسلة من القتل القائم على الأبراج المختلفة.
يشارك في بطولة “زودياك” أسماء أبو اليزيد، ومي الغيطي، وهند عبد الحليم، وخالد أنور، ومستوحى من قصة “حظك اليوم” للدكتور أحمد خالد توفيق، كتبه ورشة كتابة تحت إشراف محمد المعتصم، وإخراج محمود كامل.
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