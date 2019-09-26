تامر حسني وموقف طريف في الجيم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري تامر حسني جمهوره في أحد المواقف الطريفة التي حدثت له في الجيم مؤخرا.

تامر نشر صورة له عبر خاصية الاستوري على حسابه عبر «أنستجرام»، وكتب: «بالنسبة لصديقي اللي جنبي في الصورة، هو الحقيقة مواظب على حاجة عجباني جدًا، كل ما بيعرف إني بتمرن في حتة بيجي ‏يمسك الحديد بذمة وحماس، وياخد الصورة ويمشي، بيجي الجيم يلعب صور ويمشي، بقيت أقوله كل مرة بدل هنلعب إيه ‏النهاردة، ها هنتصور إيه النهاردة».

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يذكر أن تامر حسني انتهى من تصوير فيلم “الفلوس”، ومن المقرر عرضه يوم 2 أكتوبر المقبل بالسينمات.

الفيلم يشارك في بطولته بجانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق.

كما يستعد الفنان تامر حسني لتصوير فيلم سينمائي جديد، والذي يحمل اسم “مش أنا”، وهو من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، وستتولى إخراجه المخرجة الشابة سارة وفيق، في أول تجربة إخراجية لها في السينما.

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