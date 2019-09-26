محمد فؤاد يغني "سلام" في ميدان "هشام بركات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المطرب المصري محمد فؤاد تقديم أغنيات ألبومه الجديد "سلام" من ميدان الشهيد هشام بركات بالعاصمة القاهرة؛ دعما للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والجيش المصري، وردا على دعاة التخريب وتعطيل حركة الإنتاج.

وقال فؤاد (57 عاما) في فيديو مسجل له: "انتظروني الجمعة أمام المنصة لتأييد الجيش والشرطة ورئيس الجمهورية، أقدم أغاني جديدة من ألبومي الجديد".





وأعلن فؤاد في وقت سابق تأييده الرئيس السيسي والمؤسسة العسكرية والشرطة المصرية، مؤكدا وقوفه بقوة في وجه كل من يعمل ضد مصلحة الوطن والشعب المصري، قائلا: "أنا مع جيش مصر.. وشرطة مصر.. ورئيس مصر.. يسقط الخونة".

يستعد المطرب المصري لطرح أحدث ألبوماته "سلام" بعد تأجيلات عدة؛ ليعود بعد غياب 8 سنوات من إطلاق آخر ألبوماته "بين إيديك" في سوق الكاسيت.