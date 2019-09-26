هايلي بالدوين تقيم حفلاً قبل زفافها مجددًا إلى جاستن بيبر.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت عارضة الأزياء الأمريكية، هايلي بالدوين قبل زفافها على المغني العالمي جاستن بيبر للمرة الثانية، المقرر إقامته في الكنيسة في ساوث كارولينا.

وانضمت هايلي البالغة من العمر 22 عامًا، إلى صديقتها كيندال جينر؛ في البداية ذهبتا لتناول العشاء سويًا في مطعم Ysabel وانتقلتا للاحتفال بملهى Delilah الليلي، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ارتدت هايلي طرحة زفاف وفستانًا أبيض ضيقًا من دون أكمام، وأضافت بعض الإكسسوارات الفخمة مع بروش لامع وقلادة من الألماس، وأسدلت هايلي خصل شعرها الأشقر على كتفيها وأضافت بقعة من المكياج البراق، كما حضر الحفل ايضًا صديقتها والمصممة مايف رايلي.

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ويأتي ذلك بعد أن أشارت التقارير إلى أن هايلي وجاستن سيعقدان حفل الزفاف في الـ 30 من سبتمبر في ولاية كارولينا الجنوبية، وكان الثنائي الشهير قد تزوج قانونيًا في احتفال مدني بمدينة نيويورك في سبتمبر 2018، لكن سيكون هذا احتفالًا كبيرًا بالكنيسة مع الأصدقاء والعائلة.

وتأخر الزوجان في السابق عن حفل زفافهما الكبير حتى تخطى جاستن مشاكل صحته العقلية.