الأميرة بياتريس تخطب تاجر عقارات.. إليك قيمة إطلالتها وموعد الزّفاف الملكي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن قصر باكنغهام صباح الخميس عن خبرٍ سار للعائلة الملكية البريطانية، ألا وهو دخول إحدى شابّاتها القفص الفضّي بخطوبة الأميرة بياتريس، 30 عامًا، من تاجر العقارات الثّري إدواردو مابيلي موزي، 34 عامًا.

وهنّأت الأميرة يوجيني، الأخت الصّغرى للأميرة بياتريس، شقيقتها بهذا النّبأ السار، عن طريق نشر صور الخطوبة الرّسمية عبر حسابها في إنستغرام، عِلمًا بأنّ يوجيني هي من التقطت الصّور بنفسها في إيطاليا في بداية شهر سبتمبر الحالي.

وتألّقت بياتريس في صور خطوبتها، فارتدت فُستان ماكسي لونه أخضر مُطبّعًا بالورود الزهرية اختارته من علامة Zimmerman الأسترالية، وصل ثمنه إلى 735 دولارًا، وزيّنت يدها بإسوارة ناعمة التصميم من كارتير، بلغ ثمنها 3,368 دولارًا.

أمّا عن خاتم الخطوبة، فهو خاتمٌ ألماسي بنقاوة 3.5 قيراط، صممه خطيب بياتريس بالتّعاون مع مُصمم المُجوهرات شون لين، جاء بقصة دائرية مُتناسقة.

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حصلت الخطوبة في إيطاليا، وبالتحديد في قرية بوسيتانو الواقعة على جرف خليج ألمافي الخلّاب، كما تواجد معهما مجموعة من أصدقائهما المُقرّبين في الاحتفال الذي أقاماه على متن اليخت في عُرض البحر.

وفي تعليقهما على الخطوبة، قال الثنائي الملكي: "نحن في غاية السعادة لمُشاركة أنباء خطوبتنا. إننا مُتحمّسان للغاية لإطلاق هذه المُغامرة في الحياة سويًا، ولا نستطيع الانتظار أكثر للزوّاج، فإننا نتشارك بالكثير من الأشياء المُتشابهة والقيم، ونعلم أن هذا سيوقفنا في مكان عظيم للسّنوات المقبلة، مليئة بالحب والسعادة"، عِلمًا بأنّ موعد زفافهما الملكي سيكون في عام 2020، ولم يتم تحديد اليوم والشهّر بالتّفصيل بعد.