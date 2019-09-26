شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال "فتوة الجمالية" قبل 100 عام بمسلسله الجديد فى رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على قدم وساق يعمل النجم ياسر جلال على تحضيرات مسلسله الجديد الذى يحمل اسم "الفتوة"، المقررعرضه فى رمضان المقبل 2020، وتقوم على إنتاجه شركة سينرجى فى ثانى تعاون بينهما على التوالى، والمسلسل من إخراج حسين المنباوى، حيث بدأ فريق العمل بناء ديكور ضخم ينتمى للحارة الشعبية، كما يعاين الفريق المساعد للمخرج حسين المنباوى حاليا أماكن التصوير فى مناطق الثار ومنها بيت السحيمى والمعز والقلعة وغيرها .

وفى سياق متصل يعكف السيناريست هانى سرحان على كتابة الحلقات الأولى من المسلسل، الذى تقع أحداثه قبل ١٠٠ عام في حي الجمالية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى فضلا عن مشاهد الأكشن التى يتميز بها جلال ، كما يتناول العمل العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة.

يشار إلى أن قدم النجم ياسر جلال مسلسل "لمس أكتاف" مع سينرجى العام الماضى من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصي، وكرم جابر، وكارولين خليل، وسمر مرسي، ومحمد عز، وخالد كمال، وشريف دسوقي، وأخرون .