شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف احتفل سعد الصغير بعيد ميلاد نجله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان سعد الصغير بعيد ميلاد نجله محمود، موجها له رسالة تهنئة بهذه المناسبة، ومتمنيا له السعادة والنجاح فى حياته، وكتب سعد الصغير، عبر حسابه على انستجرام، قائلا:" حبيبى ابنى وصاحبى واخويا كل سنه و أنت طيب يا حبيبي وربنا يكرمك يارب وأشوفك ناجح في حياتك دائما وتبقى سنة خير وسعيدة عليك اللهم امين وتحقق كل اللى أنت عايزة يا حوده يارب و كل سنة و أنت طيب يا صاحبى".

وكان سعد طرح مؤخرا أغنية "اعمل كده كده" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية.

من ناحية أخرى يتعاون سعد مع الموزع الموسيقى أشرف البرنس فى أغنية "سينجل" جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم.