شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده مع شقيقتها بأحد مستشفيات المهندسين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رافقت الفنانة فيفى عبده شقيقتها داخل غرفة العناية المركزة، حيث تعانى من غيوبة "سكر"، ودخلت على إثرها إلى أحد مستشفيات المهندسين، ومن المقرر أن تمكث شقيقتها لمدة أيام داخل العناية حسبما أكدت فيفى لـ"الخليج 365"، وكانت شقيقة فيفى تعانى من مرض السكر منذ سنوات كبيرة، وتتلقى العلاج.

وكانت فيفى عبده تعرضت لهجوم بعد الفيديو التى نشرته عبر حسابها على سناب شات، تلفظت خلاله بألفاظ خادشة، وسارعت بالاعتذار قائلة: "أنا معرفش اتكلمت كده إزاى أنا مقصدش أقول الكلام ده".

يشار إلى أن فيفى عبده خاضت السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "مملكة الغجر" من إخراج عبد العزيز حشاد، وشارك فى بطولته حورية فرغلى، سامح الصريطى، حازم سمير، ميار الغيطى، وآخرون.