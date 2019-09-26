كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد عرض "عروس بيروت".. هل نجحت الدراما العربية في الإقتباس من أعمال أجنبية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتجهت الدراما العربية في الآونة الأخيرة، إلى الإقتباس من عدة أعمال أجنبية، وهذا لا يعني أن الأعمال المُقتبسة لم تحظى بمُشاهدات من قِبل الجمهور، بل ينتظر الجمهور عرض هذه الأعمال بتشوق وذلك ليقارنها بالعمل الأصلي، حيث بدأ البعض من المخرجين والمؤلفين في الإستسهال والإقتباس دون إضافة أي شيء جديد إلى السيناريو أو خلق شخصيات جديدة في المسلسل، فمن الممكن أن يؤدي الإقتباس إلى فشل العمل بأكمله، ولكن البعض من الأعمال المُقتبسة نجحت نجاحًا كبيرًا وذلك بشهادة عدد كبير من الجمهور والنقاد، سوف نرصد في التقرير التالي المسلسلات المصرية والعربية المُقتبسة من أعمال أجنبية.

"عروس بيروت"

من أحدث المسلسلات العربية المقتبسة من عمل تركي وهو "عروس أسطنبول" الذي عُرض عام 2017 وكان من بطولة النجم التركي أوزجان دنيز والنجمة أصلي إنفر، فبعد مرور أكثر من أسبوعين على عرض المسلسل اللبناني "عروس بيروت" ومازال الجمهور يرصد أوجه التشابه والإختلاف بينه وبين النسخة التركية "عروس أسطنبول"، ولكن أستطاعت النسخة العربية أن تحقق رجع صدى إيجابي من قِبل الجمهور.

حيث تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي درامي حول شاب يدعى فارس يلتقي بفتاة تدعى ثريا بملهى ليلي في بيروت، حيث تعمل فيه مطربة وعازفة، وسرعان ما تنشأ بينهم قصة حب قوية تُكلل بالزواج، ويأخذها لتعيش معه بمدينة جبيل، وتحاول ثريا جاهدة في كسب عواطف حماتها التي تتعامل معها بحِدة شديدة وتسعى إلى إدارة القصر بقواعدها الخاصة، وتستمر الأحداث في التصاعد.

مسلسل "عروس بيروت" من بطولة: ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، فارس ياغي، مرام علي، من تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج إيمرة كاباكوساك.

"جراند أوتيل"

من أبرز الأعمال المصرية المقتبسة من فورمات مسلسل إسباني والذي يحمل أسم " Grand otel"، حيث عُرض مسلسل جراند أوتيل في السباق الرمضاني لعام 2016، وقام المؤلف تامر حبيب بتغيير في بعض الأحداث والشخصيات حتى لا يكون متقبس تفصيليًا من النسخة الإسبانية، وكانت أحداثه تدور في الخمسينيات من القرن الماضي، حول علي الذي يبدأ في البحث وراء اختفاء شقيقته المريب، التي كانت تعمل خادمة في أحد الفنادق الكبرى بأسوان، ثم يتفاجئ بقتلها ويستمر طوال المسلسل في البحث عن قاتلها للإنتقام منه.

جدير بالذكر أن المسلسل حقق رجع صدى إيجابي رائع أثناء عرضه، وأستطاع أن يحصد مشاهدات كثيرة وصلت إلى ما يقرب 7 مليون مُشاهدة، بالإضافة إلى إشادة العديد من الجمهور والنقاد به.

مسلسل "جراند أوتيل" من بطولة: عمرو يوسف، أمينة خليل، انوشكا، أحمد داوود، دينا الشربيني، سوسن بدر، محمد مموح، ندى موسى، مي الغيطي، آية سماحة، من تأليف تامر حبيب، وإخراج محمد شاكر خضير.

"طلعت روحي"

أستطاع مسلسل "طلعت روحي" أن ينال إعجاب عدد كبير من الجمهور والنقاد، وهو مقتبس من المسلسل الأجنبي الشهير Drop" Dead Diva"، وينتمي لنوعية المسلسلات ال 45 حلقة، حيث كانت أحداثه تدور حول فتاة تدعى داليدا تطمح في أن تكون عارضة أزياء مشهورة، ولكن القدر يحول دون ذلك؛ إذ تتعرض لحادث سير، فتجد نفسها قبالة بوابة السماء حيث تقابل الموظف المسؤول عنها ويخبرها بأنها أنانية رغم طيبتها وجمالها فلا يمكنها دخول الجنة، لذا يتوجب عليها العودة للأرض وإصلاح شخصيتها، ولكنها تعود إلى الأرض بجسد آخر وهو جسد عليا وعليها التعايش مع الواقع وتقبل نفسها.

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مسلسل "طلعت روحي" من بطولة: إنجي وجدان، نيقولا معوض، سلمى أبو ضيف، ميار الغيطي، إسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، تامر فرج، من تأليف شريف بدر الدين ووائل حمدي، وإخراج رامي رزق الله.

"هبة رجل الغراب"

يعتبر واحدًا من أفضل المسلسلات الكوميدية، فهو مقتبس من المسلسل الأجنبي الشهير Betty La Fae" Ugly Betty" والذي أنتج منه عدة نسخ إسبانية ومكسيكية وإيطالية، حيث أستطاع أن يحصد "هبة رجل الغراب" عدد كبير من المشاهدات وصلت إلى ما يقرب 6 مليون مشاهدة بالإضافة إلى نجاح المسلسل في جزئيه الأول والثاني ونال إعجاب عدد كبير من الجمهور حيث كانت أحداثه تدور في إطار درامي كوميدي حول فتاة عادية تعمل بأحد بيوت الأزياء الكبيرة، وتتعرض من خلال وظيفتها للتعامل مع مستويات اجتماعية مختلفة أعلى طبقة منها؛ مما يؤثر ذلك على حياتها، خاصة إحساسها الدائم بأنها ليست جميلة، تتصاعد الأحداث في إطار درامي عندما تضطرها تلك المهنة للدخول في مواقف غريبة، ومفارقات عديدة.

مسلسل "هبة رجل الغراب" من بطولة: إيمي سمير غانم، حازم سمير، ريهام حجاج، ريم مصطفى، إنجي المقدم، ندى موسى، محمد سلام، تامر يسري، من تأليف نهال سماحة وشريف بدر الدين، وإخراج ماري بادير.

"ضد مجهول"

من أكثر المسلسلات التي أثارت ضجة عند عرضه، حيث عُرض في السباق الرمضاني لعام 2018، وهو مقتبس من الفيلم الأجنبي " secret in their eyes" للنجمة العالمية جوليا روبيرتس، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والإثارة حول مهندسة ديكور تدعى ندى وصفي متزوجه ولديها ابنة، تحدث خلافات كبيرة بينها وبين زوجها الذي يعترض على عملها واهتمامها الزائد به وتأخرها كل يوم، وبعد ذلك يقوم بتخييرها بينه وبين عملها إلا أنها تختار عملها، فيقوم بتطليقها ويحرمها من ابنتها الوحيدة، وتمر بحادث كبير يقلب حياتها رأسا على عقب، حيث تُقتل ابنتها بعد تعرضها للاغتصاب، فتقوم ندى بالبحث عن القاتل، ولكن في النهاية تُسجل القضية ضد مجهول، وتقوم ندى بقتل الشخص الذي قتل إبنتها.

ونال المسلسل إعجاب عدد كبير من الجمهور والنقاد، خاصةً أنه يعتبر نقلة في حياة غادة عبد الرازق التمثيلية، وقيامها بهذه النوعية من الأدوار لأول مرة.

مسلسل "ضد مجهول" من بطولة: غادة عبد الرازق، أحمد سعيد عبد الغني، محمد الكيلاني، فراس سعيد، رانيا منصور، روجينا، دياب، محمد جمعة، مها نصار، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت.

"في اللا لا لاند"

يعتبر من المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا عند عرضها، حيث عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2017، وهو مقتبس من المسلسل الأجنبي الشهير "wrecked"، ولكن لم يقوم المؤلف بالإقتباس بشكل تفصيلي حيث قام بتغيير في كثير من الأحداث والشخصيات، ولكن جاءت الفكرة واحدة.

حيث كانت تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الشباب الذين يسافرون إلى إندونيسيا، ولكن تحدث بعض المشكلات التى تؤدي إلى عطل في محركات الطائرة، والتي يضطر قائدها لتغيير مسار الطائرة، والهبوط بهم إضطراريًا في أحد جزر تايلاند، ويحاولون أن يخرجوا من الجزيرة بأي طريقة، مما يعرضهم للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية.

مسلسل "في اللا لا لاند" من بطولة: دنيا سمير غانم، سمير غانم، شيماء سيف، عماد رشاد، هنا الزاهد، محمد سلام، حمد الميرغني، محمد ثروت، ألفت إمام، من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.