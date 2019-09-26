الظهور الأول لحنان مطاوع بعد أيام من ولادتها.. هل نجحت في استعادة رشاقتها؟

بالفيديو.. الظهور الألول لحنان مطاوع بعد ولادتها

شاركت الإعلامية إنجي علي جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بمقطع مصور من مهرجان الفضائيات العربية، وذلك خلال حضور الفنانة حنان مطاوع في أول ظهور لها بعد وضع ابنتها أماليا، واستقبلت إنجي علي حنان مطاوع بالكثير من القبلات والتهاني والمباركات على مولولادتها الجديدة، وتم تكريم حنان مطاوع خلال فعاليات المهرجان الذي كرم من خلاله عدداً كبيراً من نجوم الفن بمصر والوطن العربي، من بينهم محمد رمضان وإدوارد ونادين نسيب نجيم ودنيا بطمة وغيرهم من نجوم الفن.

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حنان مطاوع تشارك جمهورها بصورة من غرفة العمليات

جدير بالذكر أن حنان مطاوع شاركت جمهورها خلال الفترات الماضية بصورة لها من داخل غرفة العمليات مع زوجها المخرج المسرحي، ووالدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، ومعهم طفلتها التي أخفت ملامحها، وأعلنت أنها وضعت مولودتها الأولى والتي أطلقت عليها أماليا، وأكدت أن هذا الاسم هو فرعوني الأصل.

يشار إلى أن حنان مطاوع قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «لمس أكتاف»، الذي شاركت في بطولته مع فتحي عبدالوهاب وياسر جلال وإيمان العاصي ومحمد عز وشريف الدسوقي، وعدد كبير من نجوم الدراما المصرية، وقد استطاعوا أن يحققوا خلال هذا العمل نجاحاً كبيراً، وأشاد به الكثيرون من متابعي الدراما الرمضانية.

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وتنتظر حنان مطاوع طرح فيلمها الجديد «يوم وليلة» مع الفنان أحمد الفيشاوي ودرة.



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