هل أُصيبت هنا الزاهد بفيروس خطير؟ أحمد فهمي يكشف حقيقة الأمر

أحمد فهمي يكذب أحد الأشخاص بعد ترويج شائعات حول مرض هنا الزاهد
أعرب الفنان أحمد فهمي عن استيائه الشديد من أحد الأشخاص الذي ظهر خلال الساعات الماضية في أحد المقاطع عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتحدث من خلال هذا المقطع عن أن هنا الزاهد تعاني من فيروس خطير منذ فترة، وأن إصابتها بهذا الفيروس زاد عليها في أثناء قضاء إجازة شهر العسل بسنغافورة؛ لذلك نُقلت إلى أحد المستشفيات هناك، وتم منعها بعد ذلك من تناول المأكولات والمشروبات تماماً حفاظاً على حالتها الصحية.
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وعلق فهمي باستياء شديد على ما تردد في المقطع، ونشر صورة الشخص الذي تحدث عن مرض هنا الزاهد، وقال: «اتفضلو يا جماعة، شوفو إحنا عايشين في وسط إيه، فيديو استثمار مرض وكل المعلومات غلط؛ ولا غيرت مواعيد الفرح، ولا هي عندها فيروس، ولا أي كلام من ده، حسبي الله ونعم الوكيل، أنا مش بديله قيمة يا جماعة أنا بوريكو بس، هل دي نوعية المفروض أني أحترمها زي ما بتطلبوا مننا؟! إحنا متبهدلين في المستشفيات، ودا بياكل على قفانا عيش بالكذب، لسة عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟!».
أحمد فهمي يعلن إصابة هنا الزاهد بميكروب في المعدة
جدير بالذكر أن أحمد فهمي قد أعلن إصابة هنا الزاهد بميكروب في المعدة بعد أن تناولت أحد الأطعمة، وأنها كانت ترقد بالمستشفى وتتلقى العلاج من بعض الأطباء المصريين هناك، وإذ لم تستجب فسيتم إجراء عملية جراحية لها.
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