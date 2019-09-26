أصالة: أشعر بالغربة وسط عائلتي

شاركت المطربة السورية أصالة متابعيها على نستقرام مشاعرها بعدم الاستقرار والحيرة، عبر منشور طويل فضفضت فيه بشكل غير مسبوق.

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أصالة نشرت صورة تعبر عن حيرتها وعلقت عليها قائلة: لا أعرف تحديدًا بماذا أُفكّر، ولا ما أُربد، حتّى الأماني مُتناقضه، وصلت لمرحلة أسألُ نفسي بصوت عالٍ كيّ أُجيبني!! ولا أُجيب.. وإنّ سألني أحد عنّ أحوالي؟ أُجيبه لا أعرف؟ واسأله كيف تراني أبدو؟ أو هلّ أنا بخير؟ وغالبًا ما يقولونه لا يطمئنّ، ولا أعرف لماذا أنا هكذا!! أنا في مرحلة عنوانها (لا أعرف).. ومنّ منّا يعرف أين تكمن الحكمة؟ ما هو الصواب؟ كيف هو شكل الصح؟.

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تابعت: شعوري تائه بين المتناقضات، يتخبّط ويعلو ويقع على أرضٍ قاسية خشنه، يتألّم حتّى يصل الألم قلبي، وروحي ترى فيما أقوله سخفًا، فكيف يعبّر الكلام عنّ هذا العالم الكبير بداخلي، فيني بحار وجبال وسهول ومدن، كلّها تداخلت ببعضها بعضًا، حتّى أصبحتُ غير قادرة على فصلها، أنا لستُ على ما يرام، وما أنا بحزينة ولا سعيدة، حولي أصدقاء كثر أحبّهم، لكنّي لستُ معهم وما أنا بوحيدة.

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اختتمت: أعشق عائلتي ولا غنى لي عنهم، أعيش بينهم لكنّني غريبة، مرحلة قدّ لا تكون هيّنة، رغم أنّني في قلب صعوبتها الآن أحيا، وتبدو كأنّها سهلة، أيّامي كسماء لندن الّتي أنا اليوم أراقبها ورغم ذلك لا أعلم بعد هذه اللحظة، إنّ كان غيمها سيُمطر، أمّ أنّ الغيوم تكتّلت لأنّها اعتادت ذلك، وأخيرًا لقدّ حدّثتُ نفسي معكم، لأُفضفض منّ خلالكم، علّني أعرف ماذا هناك؟.