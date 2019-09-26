سوسن بدر تزوجت 7 مرات ووالدتها فنانة شهيرة

تحتفل الفنانة سوسن بدر بعيد ميلادها اليوم، فهي من مواليد 25 سبتمبر (أيلول) 1957 بمحافظة القاهرة، واسمها الحقيقي سوزان أحمد بدرالدين أبوطالب، ويلقبها محبوها بنفرتيتي السينما المصرية، وذلك بسبب ملامحها الفرعونية الكبيرة.

ابنة الفنانة آمال سالم

فهي ابنة الممثلة آمال سالم، وقد درست بمعهد الفنون المسرحية، وكان للمخرج شادي عبدالسلاد دور كبير في اكتشافها فنياً، وقدمت معه أول أعمالها وهو فيلم إخناتون الذي قدمت من خلاله شخصية نفرتيتي، وهو أيضاً من أطلق عليها سوسن بدر بدلاً من سوزان، ولكن هذا الفيلم لم يخرج للنور بسبب عدم اكتماله بعد أن تُوفي المخرج شادي عبدالسلام.

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وقد تزوجت الفنانة سوسن بدر 6 مرات الأولى وهي ما زالت طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية من أستاذها أسامة أبوطالب وأنجبت منه ابنتها الوحيدة ياسمين وانفصلا بعد 5 سنوات، والثانية كانت من أحد الأطباء المشاهير واستمر زواجهما 4 سنوات، والثالثة من رجل أعمال مقيم خارج مصر وظل زواجهما 4 أشهر وتُوفي، والرابعة كانت من السيناريست محسن زايد وتُوفي بعد أقل من شهر مر على زواجهما، والزيجة الخامسة كانت من باسم محفوظ عبدالرحمن، والسادسة كانت من فريد المرشدي حفيد الفنان فريد شوقي ونجل ابنته ناهد والذي كان يصغرها بـ20 عاماً وتُوفي بعد زواج دام 4 سنوات، وكانت آخر زيجاتها من الشاعر سامح آل علي ولم يستمر زواجهما 6 أشهر وانفصلا.

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250 عملاً فنياً منها 54 في السينما

قدمت سوسن بدر ما يقرب من 250 عملاً 54 منها للسينما و194 للتلفزيون، ومن أهم هذه الأعمال «الحرافيش وإبراهيم الأبيض والكنز والرصيف والأشقياء وخريف آدم والوتر والشوق وساعة ونص وكبارية، وأبو العروسة والبيت الكبير والرحايا وأهو دا إللي صار والسرايا والأب الروحي والدخول في الممنوع وأرض النعام وغيرها الكثير من الأعمال الفنية الأخرى».

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كما قدمت للمسرح مجموعة من الأعمال منها «المحروسة والمحروس والملك لير وزكي في الوزارة ومفلح في المريخ وعائلة الفك المفترس».