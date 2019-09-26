هل اختارت حلا الترك العيش مع والدها لأنه يمتلك أموالاً أكثر؟ هذا رد الفنانة

حرصت الفنانة الشابة حلا الترك على أن ترد على والدتها منى السابر، وذلك بعد أن أعلنت غضبها الشديد منها بعد تركها لها والذهاب للعيش مع والدها محمد الترك بالمغرب وزوجته المطربة دنيا بطمة.

وتحدثت حلا الترك عما قالته والدتها حول أنها لو كانت تملك الأموال والمنزل الكبير، كانت ستختار حلا العيش معها؟ موضحة أن الجيل الحالي يتبع مصلحته في النهاية.

وعلقت حلا خلال حفل توزيع جوائز نيكلوديون لاختيارات الأطفال الذي يقام بمدينة أبوظبي، والذي فازت فيه بجائزة أفضل فنانة، وقالت إنها تود أن توجه رسالة لوالدتها بعد هذه التصريحات التي أطلقتها، وقالت إنها تحب والدتها كثيراً وستبقى في قلبها، ودعت الله ألا يحرمها منها أبداً، وأضافت أنها ليست غاضبة من التصريحات التي أطلقتها ضدها.

يشار إلى أن المحكمة البحرينية قد حكمت مؤخراً للمنتج محمد الترك بأحقيته في تربية أبنائه، بعد أن تركت المحكمة للأطفال تقرير مصيرهم واختاروا أن يعيشوا بجانب والدهم، وبالفعل انتقل أبناء الترك إلى المملكة المغربية، واستقبلتهم الفنانة دنيا بطمة زوجة أبيهم بشكل جيد للغاية؛ حتى لا تثار حولهم الشائعات؛ خاصة وأنه من المعروف لدى الكثيرين، أن العلاقة بين دنيا بطمة وحلا الترك بها الكثير من المشاكل والأزمات منذ سنوات طويلة، ودائماً ما كانا يتبادلان التصريحات في الكثير من لقاءاتهما، ولكن يبدو أن العلاقة بينهما قد تحسنت تماماً، وذلك بسبب تقريب والدها محمد الترك لوجهات النظر بينهما.



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