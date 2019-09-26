شبيهة شيرين عبد الوهاب تطرح أغنية جديدة

أكدت الفنانة سمية درويش أن أغنية: "نفسي ياليل، الجديدة التي أصدرتها مؤخراً على المستوى الشخصي، أحبتها جداً لأن لحنها وتوزيعها وكلماتها رائعة جداً، ولو كان أي فنان تاني غناها كنت هحبها، وظهر ذلك من ردود أفعال المعجبين؛ حيث إن أغنية متغيرة، التي أصدرتها منذ فترة كانت تعجب البنات أكثر لأنها كانت حزينة ومايلة للدراما، أما الأغنية الجديدة جاءت في مكان تاني؛ لأن كل اللي سمعها عبر عن فرحته لما لها من طاقة إيجابية، وكنت حساها جداً، وهذا وصل للجمهور وسيتم تصوير الأغنية كفيديو كليب في وقت قريب جداً، بالإضافة إلى أن أغاني الألبوم الجديد سيتم تقديمها بفكرة جديدة".

سمية: سعيدة بالألبوم، وأتمنى أن تصل أغنياته للناس

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وأضافت سمية، التي عرفت في وقت ظهورها بأنها شبيهة شيرين عبدالوهاب، أنها سعيدة جداً بالألبوم الجديد، وتشعر بأنه سيصل لكل الناس، ومتوقعة أنه يكون نقلة مهمة في حياتي، والجديد في الألبوم يبدأ من أغنية ياليل؛ حيث إنها مقدمة بلحن شرقي وكلام دراما وطريقة الغناء مبهجة، وتم تقديمها بشكل مقسوم شرقي جديد، وكل أغنية في الألبوم مختلفة جداً عن اللي قدمته سابقاً.

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وأشارت سمية إلى أنها انضمت مؤخراً لشركة بوم بوكس مع المنتج نبيل مكاوي، التي أنتجت لها الألبوم الذي سيصدر قريباً، وتم فيه التعاون مع الشعراء محمد أبونعمة، وأحمد علاء، وأحمد حسن راؤول، وحسام سعيد، ولينا جميل، وعمرو المصري، وإيهاب عبدالعظيم وأغنية قامت بكتابتها ولحنها، والملحنين عمرو الشاذلي، ومحمد فخراني، وميدو الحلو، وسيد راضي، ورامي ظهران، وأحمد البرازيلي، ومحمد شحاتة، وتوزيع أسامة، عبدالهادي، وزوم، وأحمد مصطفى نيس، ومحمد شفيق.

وأضافت سمية في تصريحات جاءت عبر بيان صحفي: «سيتم تقديم أغانٍ من الألبوم كل عشرة أيام بالصور الخاصة بها، وسوف نعلن عن اسم الألبوم عند نزوله».

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