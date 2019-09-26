احمد الفيشاوي يغادر مهرجان الجونة ويكشف حقيقة خلافاته مع زوجته

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره عن طريق نشر صورة تجمعه بزوجته ورجل الأعمال نجيب ساويرس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام». اقرئي ايضا : خناقة بين احمد الفيشاوي وزوجته في مهرجان الجونة Advertisements وعلق الفيشاوي على الصورة قائلاً: «شكراً لمهرجان الجونة على التجربة الشيقة، ولكن سأعود للقاهرة لبدء التصوير وأتمنى حظاً سعيداً لجميع أصدقائي في الختام». وكشف الفيشاوي أنه لا خلاف بينه وبين زوجته ندى الكامل، وأن مغادرته للمهرجان بسبب انشغاله بتصوير أحد الأعمال السينمائية، كما أنه كان يتمنى أن يحضر حفل الختام مثلما اعتاد كل عام.



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