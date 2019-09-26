حلا شيحة: نعم أجريت عملية تجميل «فيديو»

كشفت الفنانة حلا شيحة عن خضوعها لعملية تجميل لأنفها، لأن شكلها كان يضايقها في السابق.
وخلال لقائها في برنامج ET بالعربي قالت حلا إنها كانت تريد مراراً أن تقدم على تلك الخطوة والآن تشعر بالارتياح كثيراً.
وفيما يتعلق بانتقادات جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخراً، أوضحت حلا أن الصور لا تستدعي كل هذا الهجوم وأنها كانت بسيطة للغاية وغير مستفزة ولا تجرح العين.
وأعربت حلا عن رغبتها في تقديم عمل عربي مشترك، وذلك باللهجة اللبنانية نظراً لأن والدتها لبنانية، كما أبدت إعجابها بمسلسل «خمسة ونص».
يذكر أن حلا شيحة شاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل «زلزال»، وهو أول أعمالها الذي عادت من خلاله بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.
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