إيران تعاقب 17 رجلا وامرأة بالجلد والغرامة

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كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 02:42 مساءً - قضت محكمة إيرانية بمحافظة مازندران بشمال إيران بالجلد والغرامة ضد 17 رجلا وامرأة بحجة ظهورهم شبه عراة في سد ” لفور ” أحد السدود المائية الواقعة شمال إيران .
وجاء ذلك على خلفية اتهامهم بتهمة نشر الفساد والبغاء .
وتعود واقعة اعتقالهم إلى شهر يوليو الماضي عندما نشرت وسائل إعلام إيرانية صورا ومقاطع فيديو يظهر مجموعة من الفتيات والشباب وهم يستقلون قوارب في سد ” لفور ” شبه عراة .
وهو ما أثار حالة من الغضب والاستهجان من قبل التيار المتشدد في إيران .
و شكلت قوات الحرس الثوري الإيراني بمحافظتي ” مازندران ” و” جيلان ” بشمال البلاد والتي تضم العديد من المناطق السياحية قوة من الميليشيات لقمع السائحين .. بذريعة عدم الالتزام بالشريعة الإسلامية ومن بينها فرض الحجاب على النساء .
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