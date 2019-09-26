فنانة مصرية تكشف عن تبنيها طفلة

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كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 02:42 مساءً - كشفت الفنانة المصرية ” منة فضالي ” عن قيامها مؤخرا بتبني طفلة والتكفل بكافة مصروفاتها وخاصة أن حلم الأمومة مازال يطاردها وأنها مازالت تستطيع تحقيقه إن لم يسرقها العمر .
كما أشارت إلى إنه في حال عدم زواجها وضياع فرصة الإنجاب سوف تتبنى رضيعا ليعيش معها ويكبر معها .
فقالت : ” في حال عدم زواجي خلال الأعوام المقبلة سأتبنى طفلا صغيرا ولكني لن اكتفي بتكفل مصاريفه بل أريد أن يعيش معي وأن يكبر وهو بمنزلي ” .
وتحدثت إنها تؤجل خطوة الزواج لحين إيجادها الرجل الذي يناسبها ولن تتزوج لمجرد الزواج فقط .
وعلقت على ذلك قائلة : ” الزواج خطوة في حساباتي ولكني لن أتخذها إلا إذا وجدت الرجل الذي أشعر أنه يناسبني وسوف يسعدني وإذا لم أجده سوف اتبنى طفلا ” .
وأكدت أنها لا تعيش قصة حب بالوقت الحالي وأن كل علاقاتها العاطفية انتهت بالفشل .. واعتبرت أنها امرأة لا حظ لها مع الرجال .
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