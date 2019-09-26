زلزال قوي يضرب مدينة اسطنبول التركية

كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 02:42 مساءً - ضرب زلزال قوي، اليوم الخميس، مدينة اسطنبول التركية شعر به سكان المدينة والولايات المحيطة.
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن قوة الزلزال بلغت 5.8 درجات على مقياس ريختر.
ولم يرد معلومات حتى اللحظة عن الاضرار نتيجة هذا الزلزال.
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