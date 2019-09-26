محمد بن سلمان يعلن تحمله مسئولية مقتل ” جمال خاشقجي “

كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 02:42 مساءً - في تصريحات لولي العهد السعودي ” محمد بن سلمان ” مع شبكة ” CBS ” الأمريكية تحدث عن قضية مقتل الصحفي السعودي ” جمال خاشقجي ” .
وقال محمد بن سلمان إنه لم يكن على علم بأي مخطط يهدف إلى قتل جمال خاشقجي .
وعلق على ذلك قائلا : ” لدينا 20 مليون شخص في السعودية .. 3 مليون منهم يعملون لدى حكومة المملكة .. لدينا مسئولون ووزراء لمتابعة مصالح الأشخاص وهم يتحملون مسئولية الأمر ” .
ولكنه أكد إنه يتحمل المسئولية تماما عن ما حدث لأن الواقعة حدثت في ظل إدارته للمملكة العربية السعودية .
فقال : ” حدث هذا في ظل ولايتي وأنا أتحمل كامل المسؤولية ” .
وكان الأمير بن سلمان وصف عملية القتل بأنها ” بشعة ” ووعد بالتحقيق فيها .
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