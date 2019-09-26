أمارات رزق بأول تعليق بعد عودتها إلى حسام جنيد.. ماذا فعلت من أجله؟

كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 02:42 مساءً - نشرت الفنانة السورية أمارات رزق، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة لزوجها الفنان حسام جنيد اعتبرت أول تعليق لها بعد عودتها إليه على إثر انفصالهما لمدة قصيرة.

وتضمنت الصورة دعوة لحضور حفل يقيمه الأخير في دبي اليوم 26 ايلول (سبتمبر) 2019. وأثارت بذلك موجة من التعليقاتإذ أعرب الكثير من المتابعين عن فرحهم بعودة الأمور الى مجاريها بين الفنانين وتمنوا لهما دوام الحياة السعيدة معاً.

ويشار إلى أن أمارات أكدت بذلك ما كشفه بشار شقيق جنيد الذي أعلن في وقت سابق نجاح المصالحة بينهما من خلال صورة جمعتهم ونشرها عبر حسابه على “إنستغرام”.

وتعليقاً عليها كتب: “كل الكلام خلص وكل البعد خلص انتو أجمل تنين أخي وأختي وأجمل خبر سمعتو منكن هلأ بحبكن ومحبتي لكم والله يوفقكن يا رب ومع السلامة كلام الناس، مبروك وطن مبروك إحساس”.

وقد علقت على صفحتها:

إلى من أحبهم ويحبونني جميعاً

إلى زوجي وحبيبي حسام جنيد أستلذ بكلماتي التي سأكتبها الآن من كل قلبي وجوارحي

مابين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال

لله الأمر من قبل ومن بعد

لكنني بكلماتي هذه

سأقف حزينة وفرحة بآن واحد

بالخبر الذي نشرته على صفحتي خبر طلاقي من حسام جنيد ( لا قدر الله )

كان بدافع الحب ليس إلا

هكذا العشاق لذيذهم الحب

ومُرّهم الغضب

كان حب دفين حين نشرت هذا الخبر

لكنني سأبدله الآن بنفس قوة الغضب التي نشرت بها سابقاً

لكنها ستكون صرخة حب

( أنا وحسام رجعنا لبعض )

والبداية الصادقة تثبت النهايات إلى الأبد

آسفة من حبيبي حسام أولاً

ولأحبتي الأصدقاء ثانياً

أكيد الحب بيجمعنا

يلا سوا نغني مع حسام جنيد المسامح كريم…❤