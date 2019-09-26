كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 02:42 مساءً - نقلت وكالة ” فرانس برس ” وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق ” جاك شيراك ” عن عمر يناهز ال 86 عاما وفقا لما أعلنته عائلته .
حيث صرح ” فريدريك سالات ” صهر الرئيس الراحل قائلا : “توفي الرئيس جاك شيراك هذا الصباح وسط عائلته بسلام ” .
تولى جاك شيراك رئاسة الجمهورية الفرنسية في عام 1995 وتم التجديد له في عام 2002 وانتهت رئاسته في 17 مايو لعام 2007 .
وشغل الرئيس الفرنسي الراحل منصب عمدة باريس لمدة 18 عاما من عام 1977 إلى عام 1995 .
يذكر أن شيراك حظي بتأييد شعبي واسع بعد أن أعرب عن معارضته الشديدة للغزو الأمريكي للعراق عام 2003 حيث قال حينها : ” بالنسبة لنا تعد الحرب دائما دليلا على الفشل وأسوأ الحلول ولذا يجب بذل الجهود لتجنبها ” .
وفي أعقاب إدانته بالفساد وتبديد المال العام والتلاعب بأموال الضرائب المدفوعة حكم عليه بالسجن لسنتين مع وقف التنفيذ في 15 ديسمبر 2011 .
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