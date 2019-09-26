جائزة دولية لرئيس وزراء الهند بعد مبادرته 100 مليون مرحاض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على تكريم خاص في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من مؤسسة “بيل وميليندا جيتس” على الحملة التي أطلقها لإقامة مراحيض في بلده.

تكريم مودي جاء بعدما أشرفت الحكومة الهندية على إقامة أكثر من 100 مليون مرحاض في إطار خطة بقيمة 20 مليار دولار أطلقت في 2014 لحلّ مشكلة التغوّط في العراء في المناطق الريفية، وتمنح بموجب هذه الخطة 200 دولار لكلّ أسرة ريفية تنشئ مرحاضا.

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رئيس الوزراء الهندي الذي تسلّم جائزته من مؤسس “مايكروسوفت” بيل جيتس قال خلال كلمة له: أهدي هذه الجائزة إلى كل الهنود الذين حوّلوا مهمة “الهند النظيفة” إلى حركة شعبية، وجعلوا مسألة النظافة في قلب الأولويات.

المؤسسة، أكدت في بيان لها أن المسائل الصحية غالبا ما تكون من المشكلات المهملة، وقد يشكّل البرنامج الهندي نموذجا لبلدان أخرى.

يشار إلى أن ثلاثة من الحائزين على جائزة نوبل مؤسسة “بيل وميليندا جيتس”، كانوا قد دعوا إلى إلغاء جائزة رئيس الوزراء الهندي.