هيلاري كلينتون وزوجها يتناولان الإفطار مع عائلة مغربية على الطبلية ويروضان الأفاعي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زار الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، وزوجته هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، دوار “اكنسان” التابع لجماعة “أوريكا” المتواجدة في إقليم الحوز، بضواحي مدينة مراكش في المغرب.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدالوا مجموعة من الصور أظهرت بيل كلينتون وزوجته هيلاري، وهما جالسان على “الطبلية” في ضيافة عائلة مغربية في جبال الحوز، حيث قدمت لهما وجبة فطور تقليدية، مكونة من خبز “المسمن” و”الزيتون البلدي” وزيت الزيتون والشاي المغربي.

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بيل وهيلاري كلينتون يمضيان حاليا عطلتهما في المغرب، وتأتي زيارة الزوجين لمنطقة أوريكا تلبية لدعوة تلقياها من صديقهما الملياردير اليهودي المغربي، مارك العسري، لمشاركته حفل عيد ميلاده، نهاية الأسبوع المنصرم، الذي حضره أكثر من 300 مدعو من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والفنية والرياضية من مختلف دول العالم.

إحدى جمعيات جماعة “أوريكا”، استقبلت الرئيس الأمريكي السابق وزوجته والوفد المرافق لهما، وأطلعتهما على الأنشطة والمشاريع التي باشرتها الجمعية وبرنامجها لتنمية المنطقة.

الزوجان ظهرا أيضا في ساحة “جامع الفنا”، حيث التقطت صورة لكلينتون مع مروضي الأفاعي في الباحة المخصصة لفنون الفرجة الشعبية.