صو.. فارون داوان يتلقى هدية من معجب

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد أول ظهور ناجح له مع المخرج والمنتج الكبير، كاران جوهر، في فيلم “Student Of The Year”، لم يكن هناك عودة إلى الوراء للممثل الشاب فارون داوان.

أثبت الممثل نجاحه في بوليوود، من خلال اهتمامه بنوعية الأفلام التي أراد تقديمها للجمهور، وهو ما قابله الجمهور بالحب والتقدير لهذا الممثل المجتهد، مما دفع “مشجع خاص” لاهداء الممثل شيء مميز للغاية بالنسبة له، وهي لوحات رسمها المعجب بنفسه لفارون.

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فارون، شارك على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، صورة مع أحد معجبيه، في الصورة، يمكن رؤية فارون وهو يحمل بعض رسومات المعجب له، وشوهد بالصورة كلاهما وهما يبتسمان.

وفي تعليقه على الصورة، كتب الممثل: “تعرف على مشجع خاص جدًا الليلة الماضية قدم لي 26 رسمًا قام برسمها لي، هي الأشياء رائعة حقا”.

وهعن نشاطه المهني، يواصل داوان استكمال تصوير مشاهد فيلمه الراقص الجديد “Street Dancer 3D” للمخرج ريموا دي سوزا Remo D’Souza، يشارك فارون البطولة، النجمة شرادا كابور، كما بصور فارون أيضًا النسخة الجديدة، لفيلم “كولي رقم 1” مع سارة على خان.