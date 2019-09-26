ريما فقيه تحتفل بعيد ميلادها في أسابيع حملها الأخيرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت ملكة جمال أمريكا السابقة، اللبنانية الأصل، ريما فقيه بعيد ميلادها الـ34 مع دخولها في أسابيع حملها الأخيرة.

ريما التي تنتظر مولوداً ثالثاً خلال أيام، شاركت متابعيها أجواء احتفالها، بصورة تجمعها بزوجها، المنتج الفني وسيم صليبي، ونجليهما أمام قالب كيك عيد الميلاد الذي تكون من 4 أجزاء على شكل حروف اسم ريما بالإنجليزية.

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وبطلّة عفوية خالية من الماكياج، ظهرت ريما داخل منزلها في سهرة عيد ميلادها العائلية، وكتبت معلقة على الفيديو: «شكراً لك يا حبيبي على قضاء هذا الوقت المميز من حياتي معك ومع أطفالنا، أحبك أكثر مما يمكن أن تصفه الكلمات.. حياة قلبي جوزي»، حيث تلقت فقيه تهاني متابعيها، متمنيين لها حياة سعيدة.

يُذكر أن ريما فقيه احتفلت بزفافها على وسيم صليبي مايو 2016، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «ريما» 26 يناير 2017، في الوقت الذي انجبت فيه ريما مولودهما الثاني «جوزيف» مارس 2018.