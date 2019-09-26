مدرب يكشف تلاعب «الفيفا» بنتيجة التصويت لمحمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الكرواتي زدرافكو زيمنوفيتش، المدير الفني لمنتخب السودان لكرة القدم، عن مفاجأة جديدة حول تصويت جائزة الأفضل، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وبحسب وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، فقد كشف زيمنوفيتش أنه اختار المصري محمد صلاح للمركز الأول، قبل أن يتفاجأ بأن “فيفا” حول تصويته إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني الذي حاز على الجائزة.

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ميسي حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم 2019 للمرة السادسة في مسيرته، وشهد التصويت الكثير من الجدل، إذ تخلف كريستيانو رونالدو عن الحضور إلى الحفل الذي أقيم في مدينة ميلان الإيطالية، قبل أن يحجب صوت مصر في الجائزة نظرا لعدم الالتزام بالوقت المحدد، وهو ما أثار غضب محمد صلاح، ودفع الاتحاد المحلي للعبة إلى فتح تحقيق في الواقعة.

ووفقا لما نشره “فيفا”، فإن المدرب الكرواتي اختار ليونيل ميسي أولا وفيرجيل فان ديك ثانيا والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث، إلا أن المدير الفني لمنتخب السودان نفى في حديثه مع موقع قناة “العربية” أن تكون تلك القائمة من اختياراته.

زيمنوفيتش قال: اخترت محمد صلاح في المركز الأول، وساديو ماني في الثاني، وفي الخانة الثالثة وضعت كيليان مبابي، وأخذت صورة لورقة التصويت التي وقعت عليها مع الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، ولا أعرف ما حدث بعد ذلك.