أحمد السقا يحيي الذكرى التاسعة لرحيل والده.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان أحمد السقا، الذكرى التاسعة لوفاة والده المخرج المسرحي صلاح السقا، والتي توافق اليوم 25 سبتمبر.

أحمد السقا، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “الذكري التاسعة لـ والدي صلاح السقا رحمة الله عليه.. ولكنك معي دائما ب نصائح ومبادئ وأصول تعلمتها علي يديك... اللهم اغفر له وارحمه”.

يذكر أن المخرج المسرحي صلاح السقا، توفى يوم السبت 25 سبتمبر 2010م متأثرا بهبوط في القلب وقصور في وظائف الكلى.

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صلاح السقا، قدم العديد من الأعمال الفنية التي أثرت في تاريخ صناعة الفن بمصر منها “حلم الوزير سعدون، حسن الصياد، الأطفال يدخلون البرلمان، “خرج ولم يعد”.

في الستينيات قدم أهم العروض المسرحية على الإطلاق وهو الليلة الكبيرة كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين، وألحان الشيخ سيد مكاوي، وظلت هذه المسرحية بارزة في التاريخ الفني العربي حتى الآن.

من ناحية وضع المخرج محمد سلمي، الفنان احمد السقا، في ورطة بعد انسحابه من مسلسله الرمضاني الجديد وانضمامه إلى مسلسل الفنان محمد رمضان، الأمر الذي يهدد بخروج أحمد السقا من السباق الرمضاني لانشغاله حاليا بتصوير فيلمه الجديد.